Les sud-Coréens consomment de moins en moins de légumes

Photo : KBS News

Tout au long de l'année 2018, la population sud-coréenne n’a consommée qu'en moyenne 248 g de légumes par jour, alors qu'elle en mangeait 280 g en 2015. Il s'agit d'une baisse exceptionnelle de plus de 10 % en seulement trois ans. A contrario, elle a doublé sa consommation journalière de viande en 20 ans, pour atteindre 130 g l'an dernier.Les sud-Coréens sont invités à consommer chaque jour au moins 500 g de légumes, utiles pour maintenir une tension artérielle normale et éviter l'accumulation de graisses dans le corps. Or, l’occidentalisation de l'alimentation et surtout, la vogue des plats pré-cuisinés contribuent à la baisse de la consommation de légumes.Moins friandes de ces aliments frais et sans exercices physiques, la population du pays du Matin clair risque une plus grande exposition aux maladies cardiovasculaires.