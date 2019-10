Premier givre au mont Halla

Photo : YONHAP News

Le premier givre de cette année est apparu aujourd'hui au mont Halla, le point culminant de Corée du Sud, situé sur l'île de Jeju. Il accuse un retard de quinze jours par rapport à 2018. Les températures minimales sur la montagne sont restées en dessous de zéro degré.Le feuillage des arbres du Halla a aussi brillé aujourd'hui de sa plus belle couleur d'automne, soit un jour plus tôt par rapport au pic du feuillage automnal de l'an dernier.Selon Meteo-Jeju, le mont Halla a commencé à rougir le 12 octobre, 20 % du feuillage étant alors de couleur rouge. On parle de pic du feuillage d'automne quand il recouvre 80 % de la surface montagneuse.L'agence météorologique sud-coréenne a de son côté recommandé aux randonneurs de faire attention aux sentiers givrés et glissants. Elle a également rappelé le grand écart de températures entre le jour et la nuit en ces jours d'automne.