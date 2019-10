La Corée du Sud s’est réveillée sous un grand soleil avant d’observer dans l’après-midi l’arrivée de nuages par le Nord venus couvrir progressivement tout le pays. Des pluies sont attendues en fin de journée sur la capitale et les régions du nord.Du côté des températures, le thermomètre enregistrera autour de 18°C à Séoul, 20°C à Busan, 19°C à Daegu et Daejeon, et montera jusqu’à 21°C sur l’île de Jeju.