L’intense mois diplomatique de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

L’agenda diplomatique du mois de novembre s’annonce très chargé pour le président de la République. En effet, Moon Jae-in s’envolera pour la Thaïlande, le Mexique et le Chili, et il recevra à Busan les dirigeants des membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean) et ceux des pays du bassin du Mékong.D’après la Maison bleue, le premier déplacement présidentiel à l’étranger est prévu du 3 au 5 novembre. Il se rendra à Bangkok pour prendre part au sommet de l’Asean plus trois (APT), qui rassemble les dix pays de l’Asean ainsi que la Corée du Sud, la Chine et le Japon, ainsi qu’à celui d’Asie orientale.Le 13 novembre, Moon s’envolera vers le Mexique pour une visite officielle de deux jours. Il s’y entretiendra en tête-à-tête avec le président Andrés Manuel López Obrador. L’occasion pour lui de demander notamment le soutien du pays d’Amérique du Nord pour l’adhésion de Séoul à l’Alliance du Pacifique en tant que membre associé. Il prendra à nouveau l’avion le 15 novembre pour rejoindre Santiago au Chili où il participera au sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Son voyage se poursuivra jusqu’au 17 novembre.De retour à Séoul, le locataire de la Cheongwadae préparera deux sommets spéciaux avec l’Asean et avec les nations littorales du Mékong, qui auront lieu tous deux à Busan du 25 au 27 novembre.Le président Moon veut faire de ce ballet diplomatique une grande vitrine des politiques qu’il mène, qu’il s’agisse du processus de paix dans la péninsule ou d’économie.