Championnat d’Asie d'escrime U23 : la Corée du Sud victorieuse pour la 6e année de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a terminé première du Championnat d’Asie d'escrime U23 qui se déroulait du 23 au 28 octobre à Bangkok, en Thaïlande. Elle conserve ainsi son trône pour la sixième année consécutive.Dans les disciplines individuelles, le pays du Matin clair a décroché deux médailles d’or, trois d’argent et sept de bronze. Dans les épreuves par équipe, il a raflé six médailles dont cinq en or et une en argent.Le dernier jour, les équipes sud-coréennes masculine et féminine se sont respectivement imposées au sabre contre les Iraniens et à l’épée contre les Hongkongaises, atteignant toutes deux la plus haute marche du podium.