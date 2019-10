Le Parquet met en examen les dirigeants de l’opérateur de Tada

Photo : YONHAP News

La bataille judiciaire contre Tada est lancée. Le Parquet a conclu que les services VTC proposés par cette société sud-coréenne étaient illégaux. Son bureau du district central de Séoul a décidé hier d’inculper le patron de l’exploitant Value Creators & Company (VCNC), Park Jae-uk et celui de la maison-mère SoCar, Lee Jae-woong pour violation de la loi sur le transport par véhicule de tourisme. Leurs entreprises sont soupçonnées d’avoir transporté des personnes sans aucune licence alors qu’ils offraient les mêmes services que les taxis mais avec des voitures de 11 places avec chauffeur.Pourtant, lorsque les chauffeurs de taxi avaient saisi les services de police au début de l’année, ceux-ci avaient finalement remis au ministère public ce dossier avec un avis de non-poursuite. Ils avaient alors cité une clause de la loi concernée qui autorise exceptionnellement la location de véhicules avec chauffeur, si ceux-ci comptent 11 à 15 sièges.Pour le Parquet, il ne s’agit pas dans ce cas précis de louer des voitures mais plutôt de fournir un service illicite de taxi.SoCar n’a pas tardé à réagir à cette mise en examen. Selon son PDG, le monde est en pleine évolution, avec le développement des nouvelles technologies et un nouveau genre de demande de la part des utilisateurs. Il a annoncé s’attendre à ce que le tribunal tranche en sa faveur.