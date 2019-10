Corée du Nord : Choe Ryong-hae exige à nouveau de Washington des garanties de sécurité

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de mettre les Etats-Unis et la Corée du Sud sous pression. Cette fois-ci, c’est au tour de Choe Ryong-hae, bras droit de Kim Jong-un, de le faire.Dans sa prise de parole lors du 18e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du Mouvement des non-alignés (MNA), le président du présidium du Parlement nord-coréen a affirmé que la péninsule se trouvait actuellement à un tournant important, autrement dit que la situation pouvait dégénérer en crise profonde ou s’améliorer pour une paix solide. Pour lui, cela dépendra de Washington et de Séoul.Le numéro deux du régime communiste a en conséquence demandé aux Etats-Unis de retirer, de manière irréversible, leur politique hostile vis-à-vis de Pyongyang, s’il souhaite faire avancer les négociations bilatérales sur le nucléaire. Il a ainsi répété la position du régime, qui continue d’exiger des USA des garanties de sécurité et la levée partielle des sanctions à son encontre.Quant aux relations intercoréennes, Choe a martelé qu’elles ne pourraient être réchauffées que lorsque son voisin du Sud arrêtera d’avoir recours aux puissances étrangères et coopérera avec Pyongyang.La conférence du MNA s’est tenue vendredi et samedi à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise.