L’extrait du registre des habitants disponible sur smartphone

Photo : KBS News

Il sera bientôt possible de sauvegarder dans son smartphone les certificats, comme l’extrait du registre des résidents, afin de les remettre plus facilement aux établissements publics en cas de besoin. Cette initiative fait partie du « projet d’innovation pour le gouvernement numérique » dévoilé ce matin par l’exécutif au conseil des ministres.Ce service sera disponible à partir du mois de décembre à titre expérimental et le nombre de types de documents numérisés sera élargi jusqu’à 100 l’année prochaine, puis à 300 d’ici 2021. Une pièce d’identité numérique sera également mise à disposition. Il suffira donc d’avoir son téléphone portable pour se faire identifier.Les autorités comptent aussi élaborer un système « Onestop » permettant de renseigner les services liés à tous les cycles de la vie, comme la naissance, l’intégration au monde professionnel, le mariage, la garde des enfants ou encore le décès.Autre changement, 156 centres d’appel du secteur public seront unifiés étape par étape en vue de faciliter le traitement des demandes des citoyens. Ensuite, des services publics réservés aux sites gouvernementaux seront accessibles via des applications mobiles ou les portails web privés.Afin de réaliser ces initiatives, les autorités prévoient de créer une équipe spécialisée au sein même du bureau du secrétariat présidentiel.