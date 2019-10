Opcon : Washington souhaite étendre le rôle de Séoul en cas de crise

Photo : YONHAP News

L’administration de Moon Jae-in souhaite voir transférer le contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre avant la fin de son quinquennat qui expirera en mai 2022. Actuellement, c’est Washington qui l’exerce.A deux ans et demi de cette échéance, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont d’ores et déjà entamé leurs discussions sur la redéfinition de leur rôle après le transfert. Il s’agit en effet d’amender un mémorandum strictement confidentiel portant sur la gestion de crise. Dans ce document, l’étendue du rôle que les deux alliés devront assumer est limitée à la crise uniquement dans la péninsule.Or, si l’on en croit une source gouvernementale sud-coréenne, Washington souhaiterait l’élargir à la crise à laquelle il pourrait être confronté. Dans ce cas-là, les troupes sud-coréennes devraient être mobilisées en renfort pour les opérations militaires des USA par exemple dans le détroit d’Ormuz ou en mer de Chine méridionale.Cette demande fait suite au coup de pression de Donald Trump, qui continue d’exiger de ses alliés qu’ils payent davantage pour le stationnement des GI’s dans leur pays et élargissent aussi leur rôle.Séoul a bien sûr annoncé pour le moment que c’était une proposition délicate à accepter. Mais face à la pression de Washington, il sera difficile pour Moon de chercher des justifications.