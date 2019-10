Chute de 14 % du nombre de voyageurs vers le Japon au troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Entre juillet et septembre, le trafic aérien de voyageurs sud-coréens a progressé de 4,4 % par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 31,2 millions. C’est un nouveau trimestre record. Des passagers en hausse aussi bien sur les vols internationaux que domestiques : +4,8 % et +3,2 %, pour se chiffrer respectivement à 22,9 millions et à 8,3 millions, selon les données annoncées par le ministère des Transports.Les voyages vers les pays d’Asie du Sud-est, la Chine, l’Europe et l’Amérique ont bondi, tandis que ceux vers le Japon ont décliné de 14,6 %. Certainement une conséquence des tensions commerciales entre Séoul et Tokyo.Sur les vols internes, l’île méridionale de Jeju a accueilli un très grand nombre de touristes étrangers.