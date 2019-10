Tensions Séoul-Tokyo : la création d’un fonds économique est étudiée, selon Kyodo News

Photo : KBS News

La Corée du Sud et le Japon examinent les moyens concrets de régler leur vieille querelle historique, qui a refait surface il y a un an. C’est ce qu’a rapporté hier Kyodo News.Selon cette agence de presse nippone, parmi les initiatives discutées par les deux gouvernements, celle concernant la création d’un fonds économique retient particulièrement l’attention. Une idée lancée par un responsable japonais. Sa mise en place se ferait dans l’optique, non pas de dédommager les travailleurs forcés de la Seconde guerre mondiale, mais de développer l’économie de chaque État.Kyodo News estime tout de même que les consultations s’annoncent laborieuses en raison des profondes divergences entre les deux voisins.Sur ce sujet, un diplomate sud-coréen a affirmé que jusqu’à présent, l’archipel n’avait jamais proposé de telle mesure et que même si c’était le cas, la probabilité pour que Séoul l’accepte restait très mince.Pour rappel, le contentieux a ressurgi en octobre 2018, lorsque la justice sud-coréenne a ordonné à l’entreprise japonaise Nippon Steel de dédommager le travail forcé de sud-Coréens lors de la Seconde guerre mondiale. En représailles, le gouvernement de Shinzo Abe a imposé en juillet dernier des restrictions sur les exportations de matériaux de haute technologie vers le pays du Matin clair, avant de rayer son voisin, le mois suivant, de sa liste blanche des partenaires commerciaux privilégiés.