La Corée du Sud et l’Australie mènent des exercices navals conjoints

Photo : YONHAP News

Les Marines sud-coréen et australien ont entamé aujourd’hui un entraînement conjoint dit « Haedoli-Wallaby » en mer de l’Est, à proximité de Pohang dans le sud-est de la péninsule coréenne.Haedoli est un dauphin, mascotte de l’armée navale de Corée du Sud, et le wallaby, semblable à un kangourou de petite taille, est un animal représentatif de Canberra qui relève de la famille des marsupiaux. Ce sixième exercice militaire entre les deux pays est prévu pendant trois jours.Concernant les manœuvres, Séoul opérera six vaisseaux dont le contre-torpilleur Choi Yeong (DDH-Ⅱ) et la frégate Jeonbuk (FFG-813) ainsi que six aéronefs tels que des avions de patrouille maritime P-3. Sydney, de son côté, a envoyé un Hobart-Class destroyer, équipé du système AEGIS ainsi qu’un hélicoptère UH-60.Les deux nations souhaitent, par ces manœuvres, renforcer leur capacité d’exercices conjoints et l’interopérabilité de leur armée.