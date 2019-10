« Reine des neiges 2 » : une sud-Coréenne supervise l’animation

Photo : KBS News

Le film d’animation de Disney « La Reine des Neiges 2 » débarquera dans les salles de cinéma en novembre prochain. Dans ce long-métrage, c’est la sud-Coréenne Lee Hyun-min qui a occupé le poste de superviseur de l’animation. Une première dans l'histoire du studio américain.Lee y travaille depuis 2008. Elle s’est distinguée par sa capacité à comprendre l’émotion subtile des personnages. Autre point fort, sa gestion de la collaboration entre les différents départements du studio. En effet, le succès d’un film d’animation réside avant tout dans l’harmonie entre le graphisme, la musique et le scénario. Une compétence qui correspond à l’esprit des studios Disney, qui se veut ouvert aux nouvelles idées et qui privilégie la communication horizontale et la diversité.Le premier volume du film a remporté un énorme succès au pays du Matin clair en dépassant la barre des 10 millions d’entrées, une première pour un dessin animé.