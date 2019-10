Un documentaire de la BBC se penche sur le phénomène k-pop

Photo : YONHAP News

La chaîne britannique BBC4 a diffusé vendredi dernier un documentaire sur les recettes du succès de la k-pop. L’émission intitulée « K-pop Idols: Inside the Hit Factory » était animée par le journaliste musical James Ballardie. Celui-ci a assisté à un concert du boys band BTS, lors de leur venue au Royaume-Uni, et s’est rendu en Corée du Sud afin de visiter le cœur de ce phénomène, comme la maison de disque SM Entertainment.Parmi les éléments qui ont contribué au succès de la pop sud-coréenne, le programme mentionne la culture « fandom » qui permet d’unir les fans en une communauté. Il s’est également penché sur la face sombre de cette industrie et notamment le scandale du Burning Sun. Pour rappel, cette affaire portait sur des faits de proxénétisme et de corruption de policiers impliquant certains chanteurs.