Première tempête de sable jaune de la saison

La première tempête de sable jaune de l’automne s’est abattue sur la Corée du Sud. Ces vents poussiéreux, aussi appelés « hwangsa », se forment dans le sud de la Mongolie et la région nord-est de la Chine et affectant le pays du Matin clair.Les autorités ont déclenché aujourd’hui une alerte dans les régions comme Séoul, Incheon, la province de Gangwon, de Jeolla du Nord et de Chungcheong du Sud. Ces zones enregistrent actuellement une teneur en particules fines trois à cinq fois plus élevée que d’ordinaire. Dans la capitale, ce chiffre a atteint les 180㎍.Selon Météo-Corée, le niveau de pollution atmosphérique sera entre « mauvais » et « très mauvais » aux quatre coins du pays. Mais la qualité de l’air devrait s’améliorer avec le vent fort qui soufflera en fin d’après-midi. Demain, la péninsule retrouvera un ciel dégagé.