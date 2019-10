La part des salariés en CDD s’accroît fortement

Photo : YONHAP News

Le nombre d’employés en contrat à durée déterminée (CDD) a fortement progressé cette année. C’est ce qui ressort d’une enquête sur la population active réalisée par l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon les résultats de cette enquête, au mois d’août, le pays en comptait 7 481 000, soit 36,4 % de l’ensemble des salariés. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis mars 2007.Le nombre d’employés en statut précaire s’est ainsi accru de 867 000 individus sur un an, et le nombre de personnes en CDI a reculé de 353 000 personnes.La raison ? Le Kostat a expliqué que la méthode d’enquête avait changé cette année suite à des consultations avec l’Organisation internationale du travail.L’augmentation des contrats à durée déterminée a été la plus importante chez les plus de 60 ans et dans les filières de la santé et de la protection sociale. L’écart de rémunération entre les deux statuts ne s’est cependant pas creusé par rapport à l’an passé.