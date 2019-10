Météo : temps magnifique mais pollué

Photo : YONHAP News

Malgré le sol détrempé par les pluies de la veille et recouvert de feuilles jaunies par l'automne, c'est bien sous un ciel bleu et le soleil que la Corée du Sud s'est réveillée. Et si le temps sera magnifique du matin jusqu’au soir, une tempête de sable jaune viendra malheureusement gâcher la vie des Séouliens une bonne partie de la journée.La capitale sud-coréenne enregistrera jusqu’à 17°C au cœur de l’après-midi, tandis qu’à Busan, à la pointe sud-est de la péninsule, et sur l’île méridionale de Jeju, au sud-ouest, le thermomètre atteindra les 21°C. Il fera 20°C à Daegu et 19°C à Daejeon.