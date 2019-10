Monts Geumgang : Pyongyang refuse la proposition sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Pyongyang a répondu « non » aujourd’hui à l’offre de Séoul, qui lui a proposé hier de tenir une réunion de travail sur le site touristique des monts Geumgang, au sujet de la destruction des infrastructures que les entreprises sud-coréennes y avaient aménagées.La Corée du Nord a donné sa réponse via un message adressé au ministère de la Réunification et au groupe Hyundai Asan, le principal opérateur des circuits touristiques sur ces monts, avant leur suspension en 2008. Le régime communiste y a indiqué préférer discuter des mesures à prendre en échangeant des documents plutôt que de tenir une réunion de travail.Le gouvernement sud-coréen a pourtant annoncé qu’il chercherait à régler par le dialogue et les consultations toutes les questions portant sur les relations intercoréennes.