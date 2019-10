Premier recul du nombre de demandeurs d'asile en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le nombre de demandeurs d’asile, qui n’a cessé de progresser ces dernières années en Corée du Sud, a enregistré en 2019 une baisse de 15 %. D’après les chiffres publiés par le Service d'immigration rattaché au ministère de la Justice, 10 768 réfugiés ont déposé une demande de refuge entre janvier et septembre 2019, contre 12 621 pour la même période l’an dernier.Le pays du Matin clair, qui comptait seulement 1 011 réfugiés en 2011, a vu ce nombre passer de 5 711 à 9 942 entre 2015 et 2017. Il a explosé en 2018 pour atteindre 16 173. Cette montée en flèche est liée à l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2011.Le changement de tendance, avec cette baisse cette année, s’explique par le durcissement de la politique d'asile du pays. Depuis le 1er août 2018, le nombre de nations dont les ressortissants sont interdits d’entrée est passé de 11 à 24 parmi lesquelles le Yémen, la Gambie, le Sénégal ou encore l’Egypte.Entre janvier et septembre 2019, c’est au total 2 999 dossiers concernés qui ont été examinés. Parmi eux, seuls 49 demandeurs ont obtenu le statut de réfugié et 157 personnes se sont vues attribuer un permis de séjour humanitaire.