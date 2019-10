Le nouvel ambassadeur sud-coréen à l'ONU donne la priorité à l’établissement de la paix dans la péninsule coréenne

Photo : KBS News

Le nouvel ambassadeur de Corée du Sud auprès des Nations unies s’est engagé à concentrer ses efforts sur l’établissement du processus de paix dans la péninsule coréenne. Cho Hyun a tenu ces propos, lors d'un entretien avec les correspondants organisé hier, heure locale à New York.Selon le diplomate sud-coréen, l’Onu, où l’idéalisme et le réalisme coexistent de manière équilibrée, prend des initiatives diplomatiques basées sur la réalité tout en poursuivant sa recherche de l’idéal. Le rôle de cette organisation multinationale est d’autant plus important que cette dernière apprécie la politique mise en place par le gouvernement de Séoul.Cho est revenu sur le regain de tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis suite à l’échec de leurs dernières négociations de travail à Stockholm. Pour lui, il s'agirait d'une continuation des stratégies des deux camps visant à prendre le dessus.Cho Hyun, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a pris officiellement ses fonctions le 22 octobre dernier.