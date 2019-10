Les Etats-Unis exigent de Séoul le financement des déploiements stratégiques

Photo : KBS News

Séoul et Washington ont mené la semaine dernière à Hawaï un deuxième round de négociations sur les frais à assumer l'an prochain pour financer le maintien des soldats américains en Corée du Sud.Lors de ces discussions, les Etats-Unis auraient demandé à leur allié sud-coréen de prendre désormais la charge des coûts du soutien opérationnel des déploiements dits « stratégiques », tels que ceux des porte-avions et des bombardiers autour de la péninsule. C’est ce qu’on a appris aujourd’hui de sources diplomatiques.Toujours selon ces sources, les USA ont insisté sur la nécessité inévitable pour la Corée du Sud de payer beaucoup plus que cette année si elle souhaitait conserver leurs forces armées, sans en préciser pour autant le montant exact. En effet, Donald Trump ne manque pas une occasion d’affirmer que la présence militaire au sud du 38e parallèle coûte très cher.