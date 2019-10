La Corée du Sud enregistre le taux d’inflation le plus bas de l’OCDE en septembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la Corée du Sud a affiché le taux d’inflation le plus faible parmi les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec -0,4 %. C’est ce qui ressort des données communiquées aujourd’hui par cette institution internationale.Celle-ci a comparé l’indice des prix à la consommation de 40 pays, dont un certain nombre qui prévoient d’y adhérer.Le ralentissement des investissements privés et de la consommation sont considérés comme les principaux responsables du recul.L’Institut coréen du développement (KDI) a pour sa part indiqué lundi que la contraction de la demande intérieure avait elle aussi pesé sur la baisse des prix.