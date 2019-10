Après Hanwha, Doosan se retire du secteur de la détaxe

Photo : YONHAP News

Après la restitution de la licence de Hanwha Galleria en avril dernier, Doosan a déclaré lui aussi le retrait de sa boutique de détaxe.Autrefois considéré comme la poule aux œufs d'or, ce secteur rencontre actuellement des difficultés comme la baisse du nombre de touristes chinois et l’augmentation des coûts en marketing.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé son intention de délivrer six nouvelles licences à Séoul, Gwangju et Incheon. L’inquiétude grandit face au surplus de l’offre et à la concurrence de plus en plus rude.Actuellement, on comptabilise 12 boutiques hors taxes dans la captiale sud-coréenne. Leurs chiffres d’affaires ont fortement reculé sur fond de représailles économiques de Pékin suite à la décision de Séoul d'accueillir les batteries anti-missiles américaines ( THAAD ) sur son sol. Parmi elles, le top 3, à savoir Lotte, Shilla et Shinsegae, occupe plus de 80 % du marché.Les deux premiers ont chacun enregistré un bénéfice d’exploitation de 70 milliards de wons, soit 53,9 millions d’euros lors du 2e trimestre de cette année. En revanche, Hyundai et SM ont accusé respectivement une perte de 19,4 milliards de wons (14,9 millions d’euros) et de 730 millions de wons (562 291 euros).