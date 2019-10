L’open banking arrive en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

À partir d’aujourd’hui, le système bancaire ouvert devient réalité en Corée du Sud. Pour l’heure, seulement dix établissements offrent ce service à titre d’essai. Parmi eux Shinhan, Woori et KEB Hana. Huit autres organismes financiers, ainsi que les fintech, leur emboîteront le pas d’ici le 18 décembre.Cette avancée technologique permet aux banques de « partager leurs données clients et leurs systèmes d’informations, au profit d’autres acteurs bancaires ou professionnels tiers ».Les propriétaires de comptes bancaires n’ont qu’à installer une application sur leur smartphone et à y enregistrer tous leurs comptes ouverts dans plusieurs institutions pour ensuite pouvoir effectuer différentes opérations comme des virements. L’accès à ce système est donc possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.Petit bémol : les opérations sont pour le moment ouvertes à un nombre limité de comptes.