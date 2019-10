Selon la BOK, la Corée du Sud n'a pas besoin de monnaie numérique

Photo : YONHAP News

Dotée d’infrastructures de paiement avancées et de divers moyens de paiement, la Corée du Sud n’a pas besoin de créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC pour Central bank digital currency).C’est le constat dressé par la Banque de Corée (BOK), dans un document distribué avant l’ouverture d’une conférence consacrée à l’avenir du système de paiement organisée hier à Séoul.Selon le directeur du service du réglement financier de la BOK, Hong Kyung-shik, il parait peu probable que les banques centrales des principaux pays avancés émettent d'ici peu des crypto-monnaies utilisant la technologie de la blockchain.La possibilité est encore plus faible en Corée du Sud où l’utilisation des cartes bancaires est banalisée depuis longtemps et où plusieurs entreprises de la Fintech participent activement aux différents systèmes de paiement.