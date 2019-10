« Parasite » engrange plus de 100 millions de dollars de recettes dans le monde

Photo : YONHAP News

Le film « Parasite » continue de faire parler de lui. La Palme d’or de la dernière édition du festival de Cannes a rapporté un peu plus de 100 millions de dollars à travers le monde entier.Et le long-métrage de Bong Joon-ho ne cesse d’attirer l’attention de la presse étrangère, qui n’hésite plus à évoquer une possible nomination pour la 92e cérémonie des Oscars, où il y représentera alors la Corée du Sud.Dans la sélection des dix films favoris pouvant atteindre le Graal dévoilée par le magazine américain « Variety », consacré à l’industrie du spectacle, on retrouve « Parasite » aux côtés de « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino et « Rocketman » de Dexter Fletcher, entre autres.