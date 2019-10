Excédent commercial de 53,6 milliards de dollars avec les pays signataires d’ALE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réalisé un excédent supérieur à 50 milliards de dollars entre janvier et septembre 2019 à travers les échanges commerciaux effectués avec les pays avec qui elle a signé un accord de libre-échange (ALE).Selon les chiffres publiés par le Service des douanes, le montant des exportations sud-coréennes vers les pays ayant conclu des ALE avec Séoul a atteint 297,6 milliards de dollars et celui des importations venant de ces derniers s’est élevé à 244 milliards de dollars.En conséquence, le surplus généré ces neuf premiers mois de l’année est estimé à 53,6 milliards de dollars, soit une baisse de 31 % en glissement annuel.Cependant, ce résultat montre que les ALE ont contribué à un excès des exportations du pays du Matin clair malgré les mauvaises conditions économiques liées à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.A titre de comparaison, le pays a enregistré sur la même période un déficit de l’ordre de 24,9 milliards de dollars dans le cadre de ses échanges avec les pays non signataires.