Séoul dément l’information sur la demande américaine concernant les déploiements stratégiques

Photo : YONHAP News

Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a démenti l’information, selon laquelle Washington aurait réclamé à Séoul une contribution financière dans le cadre du déploiement de son arsenal stratégique autour de la péninsule.Les Etats-Unis envoient des bombardiers B-52 à partir de leur base aérienne de l’île de Guam ou encore des sous-marins nucléaires lorsqu’ils souhaitent montrer leur force à la Corée du Nord ou lors de manœuvres militaires conjointes avec le Sud. Ils ne demandent cependant pas au pays du Matin clair d’assumer une partie des coûts de ces opérations, contrairement à ce qui c’était dit lors des précédentes discussions.Lors des négociations qui portaient sur le partage des coûts de défense conjointe pour cette année, cela avait en effet été évoqué. Séoul avait alors réussi à persuader la Maison blanche de lâcher du lest, insistant sur sa volonté de prendre uniquement une partie des frais pour le stationnement des GI’s sur le territoire sud-coréen.Quoi qu’il en soit, l’administration Trump répète qu’il faudra près de 5 milliards de dollars par an pour maintenir ses troupes dans le sud de la péninsule, un montant bien supérieur à celui de 2019, soit un peu moins de 1 milliard de dollars. Il paraît donc inévitable qu’en 2020, le gouvernement sud-coréen paye bien plus que cette année.