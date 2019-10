Le chef de file du Bareun-Avenir s’exprime devant les députés

Photo : YONHAP News

Les députés ont assisté aujourd’hui à l’Assemblée nationale au discours du chef du groupe parlementaire du parti Bareun-Avenir. Oh Shin-hwan a tenu à présenter tout d’abord ses condoléances au président Moon Jae-in, qui a perdu sa mère, avant de s’en prendre à lui.Selon le chef de file de la 2e formation de l’opposition, Moon, qui va arriver le mois prochain à la moitié de son quinquennat, devra prendre la responsabilité de son mauvais bilan. Oh attend également qu’il se repente et présente ses excuses aux sud-Coréens pour avoir semé la division dans la population, en nommant au gouvernement le controversé et désormais ex-ministre de la Justice, Cho Kuk.Dans le même temps, il a manifesté son opposition à la proposition de loi présentée par le Minjoo sur la création de l’agence en charge des enquêtes sur les crimes dans lesquels seront impliqués de hauts fonctionnaires.En revanche, il a préconisé de soumettre au vote en séance plénière plusieurs propositions visant à réformer les circonscriptions législatives et les scrutins majoritaire et proportionnel.