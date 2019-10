L’exécutif cherche à prévenir des accidents d’avion à l’approche de la haute saison hivernale

Photo : YONHAP News

Des accidents d’avions aux conséquences minimes et faisant suite à un manquement dans le cadre d’une procédure de sécurité se multiplient ces derniers temps en Corée du Sud.Afin de prévenir toute catastrophe de plus grande envergure, le ministère des Transports a décidé de renforcer son contrôle sur l’état de la sécurité générale de l’aviation, avant la haute saison hivernale.Lors d’une réunion convoquée aujourd’hui en urgence, les responsables concernés et les représentants de plusieurs compagnies aériennes ont planché ensemble sur les mesures à prendre en ce sens.L’une de celles-ci porte sur la mobilisation d’inspecteurs en charge de la sécurité des transports aériens pour chaque compagnie, et ce dès le 1er novembre. Leur travail se fera en deux étapes.La première phase consistera à examiner le niveau de préparation des pilotes face aux situations d’urgence ainsi que les composants les plus souvent touchés lors des pannes.Pour la seconde étape, ils passeront au peigne fin le système de gestion de la sécurité, le temps de repos des membres d’équipage ou encore les moyens de communication entre le personnel à bord et le pilote en cas d’urgence.