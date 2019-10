Photo : YONHAP News

C’est une journée radieuse aujourd’hui en Corée du Sud. Que ce soit au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest, le ciel sera dégagé du lever au coucher du soleil. La qualité de l’air s’est également améliorée, après la tempête de sable jaune de la veille.Du côté des températures, il fera 18°C à Séoul et Daejeon, 19°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et jusqu’à 20°C à Busan.