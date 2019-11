Boeing 737-NG : des fissures découvertes sur neuf avions

Photo : YONHAP News

Des fissures structurelles ont été découvertes sur neuf Boeing 737-NG, des avions opérés par des compagnies sud-coréennes. Les autorités du pays du Matin clair ont tout de suite suspendu leur vol pendant au moins deux mois.C’est le résultat de l’inspection menée par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. Conformément à la recommandation formulée par l’Agence fédérale américaine de l’aviation (FAA), 42 unités de ce modèle ayant effectué plus de 30 000 vols ont été examinées.Cinq avions de Korean Air, trois de Jin Air et un de Jeju Air se sont avérés défectueux. Le ministère envisage également d’effectuer, d’ici peu, l’inspection de 108 autres Boeing 737-NG qui ont fait moins de 30 000 vols.De son côté, l' avionneur américain a annoncé qu’il allait se rendre, le mois prochain, en Corée du Sud afin d’assurer le remplacement de tous les composants concernés.Jusqu’à aujourd’hui, pas moins de 53 Boeing 737-NG ont suspendu leur vol dans le monde entier, suite à la découverte du même problème.