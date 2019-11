Le Chili annule le sommet de l’Apec et la COP25

Photo : KBS News

En proie à une grave crise sociale, le Chili a décidé de renoncer à organiser le sommet du forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) et la conférence mondiale sur le climat COP25. Le pays d’Amérique du Sud devait à l’origine accueillir ces deux assises, respectivement en novembre et en décembre.C’est le président de la République Sebastián Piñera qui a fait lui-même cette annonce dans une conférence de presse organisée hier. « C’était une décision très difficile à prendre. Une décision qui nous cause énormément de peine. Mais nous avons jugé prioritaires la restauration de l’ordre public et la sécurité des citoyens », a-t-il dit.De nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement d’une vingtaine de pays riverains du Pacifique, dont le président sud-coréen Moon Jae-in, étaient attendus au sommet de l’Apec. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping envisageaient quant à eux de signer, en marge de cette conférence, un accord commercial entre leurs pays.