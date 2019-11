Adoption d’une proposition de loi américaine en faveur des réunions de familles séparées

Photo : YONHAP News

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine a adopté hier une proposition de loi en faveur des retrouvailles entre les sud-Coréens expatriés aux Etats-Unis et leurs proches en Corée du Nord.C’est la première fois qu’un texte législatif pareil est en élaboration au Congrès américain. Autrefois, cette question humanitaire avait été débattue sous forme de résolutions non contraignantes.C’est la députée démocrate Grace Meng qui a déposé la disposition en question. Le texte enjoint au département d’Etat de travailler ensemble, avec le gouvernement de Séoul, pour ces réunions de familles séparées par la guerre. Il appelle aussi l’émissaire spécial du ministère pour les droits de l’Homme dans le nord de la péninsule à engager des discussions avec les expatriés souhaitant revoir leurs proches.Cet émissaire devra en conséquence présenter au Congrès un compte-rendu sur le sujet. Il devra également soumettre aux commissions des affaires étrangères de ses deux chambres un autre rapport précisant les moyens d’organiser les retrouvailles par visioconférence, et ce dans un délai de 90 jours.