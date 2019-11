Financement des GI’s : des sénateurs appellent Trump à considérer la contribution de Séoul

Photo : YONHAP News

Des sénateurs américains ont exhorté l’administration Trump à partager équitablement avec la Corée du Sud les frais nécessaires pour le stationnement des GI’s, et ce en considération de la contribution de Séoul. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA).Parmi ces élus, le démocrate Jack Reed a affirmé mardi à la radio que le gouvernement américain devait se rendre compte que la Corée du Sud était « un précieux pays allié » ayant considérablement contribué à la défense et à la sécurité conjointes avec les USA, particulièrement en lien avec sa voisine du Nord. Et d’ajouter que sur la base d’une telle perception, Séoul et Washington prennent en charge équitablement le coût.Même son de cloche du côté du républicain Dan Sullivan. Il a évoqué le fait que le gouvernement sud-coréen avait assumé la majorité des frais pour l’aménagement du camp Humphreys, une base militaire américaine de grande envergure nouvellement créée du côté de Pyeongtaek, au sud de Séoul.Leur collègue démocrate Tim Kaine a, quant à lui, manifesté son inquiétude à l’égard de la vision qu’a Trump de cette alliance, et qui selon lui, a tendance à attaquer publiquement les pays alliés. « A l’heure actuelle comme dans l’avenir, la sécurité américaine dépend de leur force », a-t-il dit.En revanche, le président républicain de la commission des forces armées du Sénat James Inhofe a de son côté pris parti pour l’occupant de la Maison blanche. En effet, il a indiqué que les USA accordaient de très importantes aides à leurs alliés, dont la Corée du Sud et qu’il souhaitait voir ceux-ci payer plus pour leur défense.