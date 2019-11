Financement des GI’s : le nouvel ambassadeur sud-coréen à Washington se veut optimiste

Photo : YONHAP News

Le tout nouvel ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a rencontré hier les correspondants sud-coréens basés à Washington. Lee Soo-hyuk et les journalistes ont échangé sur les sujets d’actualité. Leur conversation a porté en particulier sur les négociations en cours entre les deux alliés visant à déterminer les contributions respectives au financement du maintien des GI’s dans le sud de la péninsule pour 2020.Pour le représentant sud-coréen, il ne faut à ce stade pas trop s’arrêter sur le montant revendiqué par le président Donald Trump car les discussions n’en sont qu’à leurs prémices et ne sont donc pas encore rentrées dans les détails.Ce diplomate chevronné a toutefois reconnu que l’administration américaine réclamait une somme que Séoul peut juger colossale et qu’il faudrait mieux connaître son intention réelle. Il se veut cependant optimiste, affirmant croire que le pays du Matin clair pourra obtenir un résultat qui ne décevra pas forcément ses citoyens.