Baisse de la production et de la consommation en septembre

Photo : YONHAP News

En raison des jours fériés de Chuseok, la fête traditionnelle des moissons, et des intempéries, la production et la consommation ont ralenti le mois dernier, après avoir connu des hausses consécutives en juillet et en août.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a reculé en glissement mensuel de 0,4 % en septembre. Dans le détail, la production minière et manufacturière a progressé, dopée par les machineries, les équipements et les automobiles. Mais le secteur des services a été frappé par la mousson et des tempêtes.Les ventes au détail illustrant la tendance de la consommation ont également baissé de 2,2 %. Cette mauvaise performance s’explique notamment par l'abaissement des taxes sur les produits pétroliers ainsi que la diminution des ventes des vêtements.Pour leur part, les investissements en biens d'équipement ont progressé de 2,9 % mais ceux en construction ont reculé de 2,2 %.