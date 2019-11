Lancement demain du festival des lanternes de Cheongyecheon

Photo : YONHAP News

Bon plan de sortie nocturne à Séoul. Le 11e festival des lanternes de Cheongyecheon, cours d’eau aménagé en une promenade d’environ 6 km au centre de la capitale, ouvre demain et s’étendra jusqu’au 17 novembre.D’après la ville de Séoul, un tronçon de 1,2 km allant de la place de Cheongye au pont Soopyo sera décoré de multiples lanternes fabriquées en hanji, le papier traditionnel coréen. Elles représenteront notamment des héros tirés de 23 contes de fées du monde entier. Entre les ponts de Gwangtong et de Jangtong, s’installeront le roi Séjong, l’amiral Yi Sun-sin et le bateau tortue. Des cartes de bons restaurants en forme de lanternes en feront également partie.L’Office du tourisme chinois à Séoul a offert des lanternes de panda et le bureau taïwanais en forme de montagnes de son pays.Les spectateurs peuvent participer à cet événement en écrivant leurs vœux sur des lanternes en forme de petits bateaux.Pour en savoir plus : www.seoullantern.com