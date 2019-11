Bond du nombre d’immigrés venus en famille de 76,8 % en huit ans

Photo : YONHAP News

Le nombre des immigrés vivant en famille en Corée du Sud a grimpé ces huit dernières années.D’après un rapport publié par l’Institut sur la politique de l’immigration, le nombre des visas liés à ces arrivées et délivrés par le gouvernement a bondi de 189 112 en 2010 à 334 317 en 2018. Cette forme d’immigration représente la plus grande part dans l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Les titulaires de ce type de visa étaient les plus nombreux dans la province de Gyeonggi avec 30,4 %, suivi de Séoul avec 20,7 %, d’Incheon avec 6,4 % et de la province de Gyeongsang du Sud avec 6,1 %.En se référant aux chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat) en 2017, le rapport nous apprend également que 64,4 % des immigrés ont un conjoint et 67,5 % d’entre eux vivaient en couple en Corée du Sud. Par ailleurs, 48,7 % étaient avec leurs enfants et seulement 20,4 % ont répondu vivre seuls dans le pays.Enfin, le document recommande de faciliter le regroupement familial pour les étrangers séjournant longtemps et de manière exemplaire au pays du Matin clair.