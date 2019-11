Pékin n’accorde pas de visas aux sud-Coréens de l’orchestre américain Eastman Philharmonia

Photo : YONHAP News

L’orchestre Eastman Philharmonia de l’université américaine de Rochester a finalement repoussé sa tournée de concerts en Chine, initialement prévue du 30 décembre au 8 janvier prochains dans huit villes dont Shanghai et Hangzhou.La raison ? L’empire du Milieu a refusé de délivrer des visas à trois membres sud-coréens de l'orchestre, selon l’agence AP et la télévision NBC News.C’est Jamal Rossi, le président de la faculté de musique de l’université, qui a annoncé que la tournée serait ajournée jusqu’à ce que tous les musiciens puissent partir tous ensemble.La semaine dernière, il a expliqué le refus de Pékin par le déploiement du système anti-missile américain THAAD en Corée du Sud. C’était en 2016. Il a néanmoins annoncé qu’il comptait quand même mener à bien ce projet, comme prévu, mais sans les trois artistes sud-coréens. Il a finalement été obligé de revenir sur sa décision face à la colère d’étudiants et d’anciens élèves de l’école, selon NBC.AP a indiqué que la décision du gouvernement chinois était intervenue sur fond de tensions diplomatiques avec Washington notamment autour de la crise à Hong Kong.Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé hier ignorer cette affaire, la qualifiant de cas isolé.