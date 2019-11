Samsung Electronics : hausse du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a publié aujourd’hui ses résultats du 3e trimestre. Son bénéfice d’exploitation a atteint 7 780 milliards de wons, soit environ 6 milliards d’euros, et son chiffre d’affaires 62 000 milliards de wons, l’équivalent de 48 milliards d’euros.Il s’agit, respectivement, d’une hausse de 17,9 % et de 10,47 % en trois mois. En revanche, en glissement annuel, les profits du géant de l’électronique sud-coréen ont chuté de 55,7 % et le chiffre d’affaires de 5,28 %.L'entreprise explique ce recul par la baisse continue des prix des puces mémoires en dépit de ses bonnes performances sur le marché des smartphones et des écrans. Elle prévoit cependant une reprise de la demande dans ce secteur au prochain trimestre, les acheteurs devant réapprovisionner leurs stocks.