Le nombre d’étrangers en Corée du Sud a dépassé le cap des 2 millions en 2018

Photo : YONHAP News

Les étrangers sont de plus en plus nombreux à habiter en Corée du Sud, leur nombre ayant dépassé la barre des 2 millions l’année dernière.Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l’Intérieur, le nombre d’étrangers séjournant dans le pays du Matin clair, au 1er novembre 2018, s’élevait à 2 054 621 individus. Cela représente 4 % de l’ensemble de la population.Un chiffre qui a franchi le million pour la première fois en 2009. En neuf ans, il a donc presque doublé.80,4 % d’entre eux étaient des résidents à long-terme, tels que les travailleurs, les étrangers d’origine coréenne et les conjoints de sud-Coréens. Viennent ensuite les enfants des expatriés avec 11 % et les naturalisés avec 8,6 %.60,1 % habitaient en région métropolitaine, plus précisément 32,7 % dans la province de Gyeonggi et 21,7 % à Séoul.