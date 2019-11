Nouveaux projets de coopération forestière entre la Corée du Sud et l’Asean

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ont convenu d’identifier de nouveaux projets de coopération dans les domaines liés à la forêt, afin d’augmenter les revenus des habitants et créer des emplois dans les villages forestiers, lutter contre les particules fines et promouvoir le tourisme écologique.C’est ce qui a été décidé lors de la conférence des ministres de la Forêt de Corée du Sud et de l’Asean organisée aujourd’hui à Séoul par le Service de la forêt du pays du Matin clair.Cette réunion s’inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet spécial entre les dix pays membres de l’association asiatique et la Corée du Sud prévu les 25 et 26 novembre prochains à Busan, au sud-est de la péninsule.Au cours de cette conférence, les participants ont également manifesté leur appui à l’ « Initiative de la paix et de la forêt » (PFI). Proposé par le Service de la forêt à l’assemblée générale des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD, ou CNULCD), ce document met notamment l’accent sur l’aménagement des zones forestières frontalières où le risque d’affrontements entre pays voisins est élevé.650 millions de personnes habitent dans l’Asean et la superficie des forêts de la région s’étend à 2,1 millions de km², soit 40 % de l’ensemble de l’Asie.