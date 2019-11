Comme hier, pas un nuage en vue aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Le soleil sera une nouvelle fois au rendez-vous et la qualité de l'air ne devrait pas trop perturber les citoyens.Au niveau du thermomètre, Séoul, Daejeon et l’île méridionale de Jeju enregistreront jusqu’à 21°C, et Busan et Daegu 22°C.