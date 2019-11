JCS : la Corée du Nord a tiré deux projectiles non identifiés vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

L'Etat-major interarmées sud-coréen (JCS) vient d'annoncer que « la Corée du Nord avait lancé cet après-midi deux projectiles inconnus en direction de la mer de l'Est ». Les tirs ont été effectués depuis la province de Pyongan du Sud, en direction de la mer qui sépare la péninsule coréenne du Japon.Surveillant le moindre mouvement au nord du 38e parallèle, les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis continuent d’examiner la nature de ces nouveaux projectiles.De son côté, le ministère japonais de la Défense a indiqué que le projectile n’avait pas survolé l’archipel et n’était pas tombé dans sa zone économique exclusive (ZEE).29 jours se sont écoulés depuis le dernier tir de missile balistique lancé par sous-marin (MSBS), des missiles de type Pukguksong-3, sur la côte nord-est de Wonsan. C'est le 12e projectile ou missile à courte portée tiré cette année.En raison du lancement terrestre, il ne s'agit à première vue pas d'un MSBS, mais d’un tir d'une importante rampe de lancement ou d’un nouveau missile terrestre tactique.Cette dernière provocation nord-coréenne intervient un jour après que le dirigeant Kim Jong-un a fait parvenir ses condoléances au président Moon Jae-in, suite au décès de sa mère. L’attention est portée désormais sur un éventuel impact sur les relations intercoréennes, déjà mises à mal.