Crash d’un hélicoptère sud-coréen aux larges de Dokdo

Photo : YONHAP News

Un hélicoptère de pompier a chuté, hier vers 23h 30, aux larges des îlots de Dokdo, situés en mer de l’Est.Sept personnes étaient à bord : cinq pompiers, un patient âgé de 50 ans et un proche âgé de 40 ans. Une opération de sauvetage d’envergure, mobilisant la police maritime, la marine et des pêcheurs, a été lancée immédiatement après l’accident. Mais, en raison des intempéries, de l’obscurité et de la profondeur des eaux, ni les passagers ni la coque de l’hélicoptère n’ont été retrouvés. Dès le lever du soleil, 12 plongeurs sont partis sur place afin d’épauler les secouristes.En fin d’après-midi, seul un corps a été retrouvé.D’après les autorités de pompier, l’hélicoptère en question a décollé hier vers 23h 28 des îlots de Dokdo pour transporter, d’urgence, le quinquagénaire qui s’est coupé l’index, vers un hôpital situé dans la ville de Daegu, au sud-est de la péninsule.Le Premier ministre Lee Nak-yon a ordonné, ce matin, le recours à tous les navires, publics et civils, navigant aux alentours du lieu de l’accident afin de déployer tous les efforts possibles pour rechercher les disparus.L’hélicoptère est un EC225 de la société Eurocopter, capable de transporter jusqu’à 28 personnes et d’effectuer des vols de nuit grâce à ses équipements de recherche infrarouge. Il a été mis en service en mars 2016.