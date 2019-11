Pyongyang affirme avoir testé avec succès un lanceur de missiles multiples

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, hier après-midi entre 16h 35 et 16h 38, deux projectiles de courte portée vers la mer de l’Est, depuis la ville de Soonchon, située dans la province de Pyongan du Sud, au nord-ouest de la péninsule. L’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a rapporté qu’il s’agissait d'un nouveau type de lanceur de missiles multiples de grande envergure que le pays communiste a testé avec succès. Avant d’ajouter que ce matériel constituerait à l’avenir l’une des armes clés de l’armée nord-coréenne.Mais le dirigeant Kim Jong-un ne semble pas avoir assisté à cet essai. En effet, le journal précise que Kim a manifesté une grande satisfaction après avoir été briefé du résultat de ce lancement.Pour rappel, le royaume ermite avait effectué des tirs semblables en août et en septembre, affirmant qu’il s’agissait de tests de lanceurs de missiles multiples. Mais, deux des trois projectiles tirés le 10 septembre dernier n’avaient pas réussi à atteindre la mer de l’Est. Le pays communiste avait alors indiqué qu’il souhaitait procéder à un nouveau lancement.De son côté, l’État-major interarmées sud-coréen (JCS) a analysé que les deux engins ont traversé la Corée du Nord avant de plonger dans la mer de l’Est. Ils auraient parcouru environ 370 km pour une altitude maximale approchant les 90 km. Il s’agit du 12e lancement effectué par le Nord depuis le début de l’année.De son côté, le bureau présidentiel a manifesté sa vive préoccupation et annoncé avoir discuté des intentions de Pyongyang à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité national, convoqué hier à la Cheongwadae.