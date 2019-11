Adoption de 168 projets de loi à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

D’ici 2021, les frais d’inscription et des manuels scolaires aux lycées seront entièrement pris en charge par l’État. Et les sanctions contre les émetteurs de gaz à effet de serre qui ne s’acquittent pas de leur devoir de mesurer eux-mêmes le volume du gaz polluant seront renforcées.Voilà ce qui fait partie d'un total de 168 projets de loi adoptés hier par l'Assemblée nationale.Le projet concernant la révision de la loi spéciale sur l’éclaircissement de la vérité sur le mouvement pour la démocratisation du pays a été également approuvé. Le texte permet aux militaires, qui ont effectué plus de 20 ans de service, de rejoindre le comité chargé de faire la lumière sur les oppressions perpétrées par le régime militaire en mai 1980 dans la ville de Gwangju.Enfin, la loi relative à la protection des usagers de services financiers liés aux placements en ligne prévoit un cadre de réglementation sur les transactions de prêts effectuées entre individus (P2P).