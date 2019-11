Clôture de la Biennale du design de Gwangju 2019

Photo : YONHAP News

La 8e édition de la Biennale du design de Gwangju a fermé ses portes hier. Inauguré le 7 septembre, l'événement a attiré plus de 300 000 spectateurs et généré des contrats d’exportations d’un total de 31 milliards de wons, soit 23,8 millions d’euros.Sous le thème de l’« Humanité», différentes expositions, colloques, et programmes de formation ont été organisés aux quatre coins de la ville. En particuliier, l’exposition principale a rassemblée 650 créateurs venant de 50 pays dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Ils ont présenté 1 130 œuvres et 466 stylistes provenant de 37 pays ont participé à l’exposition spéciale.Le nombre de spectateurs n’a cessé de grimper ces dernières années, de 100 000 en 2015 à 300 000 cette année.