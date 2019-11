Baisse des exportations de 14,7 % en octobre

Photo : YONHAP News

Sur fond de conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, et de ralentissement économique mondial, les exportations ont de nouveau reculé en octobre.D’après les chiffres dévoilés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, les exportations se sont élevées à 46,78 milliards de dollars. Une baisse pour le 11e mois d'affilée, soit la plus longue période depuis septembre 2016.Les importations se sont, elles aussi, contractées de 14,6 % à 41,39 milliards de dollars. La Corée du Sud a enregistré un excédent commercial pour le 93e mois de suite avec 5,39 milliards de dollars.Ce sont notamment les semi-conducteurs (-32,1 %), les produits pétrochimiques (-22,6 %) et les produits pétroliers (-26,2 %) qui ont tiré les exportations vers le bas. En revanche, les nouveaux produits phares, tels que les navires (+25,7 %), les ordinateurs (+7,7 %), la bio-santé (+7,8 %), les produits cosmétiques (+9,2 %) et les produits agricoles (3 %) ont affiché de bonnes performances.